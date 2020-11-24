موسيقى دوري الابطال تعزف الليلة.. تعرف على مواعيد المباريات

تقام 8 مواجهات في دوري أبطال أوروبا في الجولة الرابعة أبرزها برشلونة ضد دينامو كييف، وباريس سان جيرمان ولايبزيج. وفي الدوري السعودي تُلعب مواجهتين في الأسبوع الخامس بين التعاون والوحدة والاتفاق والفتح.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا تشيلسي ضد رين وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1. كراسنودار ضد إشبيلية وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2. وتنطلق المباراتان في تمام 8:55 مساءً بتوقيت بغداد. بوروسيا دورتموند ضد كلوب بروج وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 5. يوفنتوس ضد فيرينكفاروسي وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3. برشلونة ضد دينامو كييف وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.



باريس سان جيرمان ضد لايبزيج وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6. باريس سان جيرمان ضد لايبزيج وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6. مانشستر يونايتد ضد اسطنبول باشاك شهير وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2. لاتسيو ضد زينيت وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4. وتنطلق جميع المباريات المذكورة في تمام 11 مساءً بتوقيت بغداد. مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

جوان بكين ضد ميلبورن فيكتوري وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 7. طوكيو ضد شانغهاي شينهوا وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 8. وتنطلق المباراتان في تمام 1 ظهرًا بتوقيت بغداد. بيرت جلوري ضد أولسام هيونداي وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 7. سيول ضد تشيانجراي يونايتد وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 8. وتنطلق المباراتان في تمام 4 عصرًا بتوقيت بغداد. مواعيد مباريات الدوري السعودي

التعاون ضد الوحدة وتنطلق المباراة 5:50 مساءً بتوقيت بغداد وتُذاع على قناة KSA Sports 1 HD. الاتفاق ضد الفتح وتنطلق المباراة في تمام 7:30 مساءً بتوقيت بغداد وتُذاع على قناة KSA Sports 3 HD.

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