تحذير روسي.. فيروس كورونا سيعود كل عام

قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين في روسيا، إن فيروس كورونا المستجد، على الأغلب سيعود كل عام.
وأضافت بوبوفا، خلال اجتماع، مع أعضاء المجلس التنسيقي للمفوضين في مجال حقوق الإنسان: "نرى أن الصفة الموسمية للمرض تبدو واضحة. انتشر في أوروبا خلال فترة البرد في نصف الكرة الشمالي. وكذلك انتشر، في فترة البرد في نصف الكرة الجنوبي. هذه سمة من سمات فيروسات الجهاز التنفسي ذات الصفة الموسمية الواضحة. وهذا يشير إلى أنه على الأرجح سيأتي كل عام، وسيكون نشطا في موسم البرد".
وترى بوبوفا، أن بعض عناصر استقرار الوضع مع فيروس كورونا في روسيا ظهرت بالفعل، ومع ذلك قد يؤدي تخفيف القيود، إلى عودة نمو المرض إلى المعدلات المسجلة في أوائل نوفمبر.
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