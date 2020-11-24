تحذير روسي.. فيروس كورونا سيعود كل عام

وأشارت إلى أنه سيصبح نشيطا بشكل خاص خلال الطقس البارد، في الخريف والشتاء.

وأضافت بوبوفا، خلال اجتماع، مع أعضاء المجلس التنسيقي للمفوضين في مجال حقوق الإنسان: "نرى أن الصفة الموسمية للمرض تبدو واضحة. انتشر في أوروبا خلال فترة البرد في نصف الكرة الشمالي. وكذلك انتشر، في فترة البرد في نصف الكرة الجنوبي. هذه سمة من سمات فيروسات الجهاز التنفسي ذات الصفة الموسمية الواضحة. وهذا يشير إلى أنه على الأرجح سيأتي كل عام، وسيكون نشطا في موسم البرد".



وترى بوبوفا، أن بعض عناصر استقرار الوضع مع فيروس كورونا في روسيا ظهرت بالفعل، ومع ذلك قد يؤدي تخفيف القيود، إلى عودة نمو المرض إلى المعدلات المسجلة في أوائل نوفمبر.