وقالت الوزارة في بيان لها، إن "الصادرات بلغت ( 89 ) مليوناً و( 153 ) الفاً و( 932 )برميلا والإيرادات المتحققة بلغت 3 مليارات و(456 ) مليونا و (680) الف دولار". وأضاف البيان أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 38.772 دولاراً".

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يحقق إيرادات تجاوزت ثلاثة مليارات دولار من تصدير النفط الشهر الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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