الزوراء يهيمن على بطولة بابل النسوية لكرة الصالات

وقال الناطق باسم النادي عبد الرحمن رشيد في حديث لـ الخليج 365 إن "مديرية شباب ورياضة محافظة بابل وبالتعاون مع الاتحاد الفرعي في المحافظة، اقامت بطولة نسوية لكرة القدم النسوية للصالات".

واوضح أن "البطولة شهدت مشاركة اربعة اندية وهي كل من الزوراء والبلدي وسيدات منتخب بابل وسيدات منتخب الناصرية، حيث استطاع الزوراء التتويج باللقب".



واضاف ان "فريق سيدات الزوراء وفي المباراة النهائية، تغلب على منتخب الناصرية بنتيجة ١٠-١ وسجل اهداف اللقاء كل من ريمو جواد 7 اهداف وزهراء عماد 1 هدف وهبة رحيم 1 هدف طيبة سعد 1 هدف".

وبين ان "لاعبة النوارس ريم جواد حصلت على لقب هداف البطولة برصيد 7 اهداف تليها لاعبتنا ايضا هبة رحيم برصيد 5 اهداف وتحصلت على جائزة افضل حارس مرمى لاعبتنا سارة محمود".

يذكر أن المباراة الاولى كانت بين الزوراء ونادي بلدي وانتهت 4-0 لصالح الزوراء.