جوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار والسلام الشامل في أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في أفغانستان لخلق بيئة محفزة لمحادثات السلام.

وأضاف خلال مؤتمر بشأن أفغانستان في جنيف أن "عملية شاملة يتم فيها تمثيل النساء والشباب وضحايا الصراع على نحو مجدٍ توفر أفضل أمل للسلام المستدام".

وتابع: "التقدم نحو السلام سيسهم في تنمية المنطقة بأسرها وسيكون خطوة حيوية نحو عودة آمنة ومنظمة ولائقة لملايين النازحين الأفغان".

تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة جاءت بعيد دعوة مماثلة لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وقال جوزيب بوريل ممثل الاتحاد الأوروبي في مؤتمر بجنيف لجمع الأموال لأفغانستان: "يجب ألا يكون وقف إطلاق النار نتيجة للعملية (عملية السلام)، بل يجب أن يواكب العملية من اليوم".

