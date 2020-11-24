التحالف يدمر 5 ألغام "إيرانية" زرعها الحوثيون بالبحر الأحمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، تدمير وإزالة 5 ألغام بحرية زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية جنوب البحر الأحمر. وقال التحالف العربي إن الألغام البحرية المكتشفة إيرانية الصنع من نوع "صدف". وأشار إلى أنه تمت إزالة وتدمير نحو 163 لغماً بحرياً نشرتها المليشيات الحوثية عشوائيا خلال الآونة الأخيرة. وأكد التحالف العربي أن الأعمال العدائية للجماعة الانقلابية المدعومة من إيران تهدد الأمن البحري. وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت الأنشطة الإرهابية للحوثيين بتخطيط وإيعاز إيراني في البحر الأحمر وباب المندب، من تسيير للزوارق المفخخة مرورا بنشر الألغام البحرية بشكل عشوائي، وصولا لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي السعودية. وقوبلت اعتداءات الحوثيين بموجة إدانات واسعة النطاق على المستويين الإقليمي والدولي، كانت آخرها أمس، بعد استهداف خزان طاقة بمدينة جدة السعودية.



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