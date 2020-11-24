إحباط "هجوم انتحاري" على مقر لمكافحة الإرهاب بباكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحبطت الشرطة الباكستانية، الثلاثاء، "هجوما انتحاريا" على مركز تابع لإدارة مكافحة الإرهاب في منطقة "بوركي رود" بمدينة لاهور شرقي البلاد. وذكرت صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الإخبارية الباكستانية أن ثمة تقارير أفادت بمحاولة المهاجم دخول مركز الشرطة، وفتحه النار على أفراد الأمن بعد أن قاوموه. وقُتل المهاجم المزعوم في تبادل لإطلاق النار وقع عقب المواجهة مع أفراد الأمن. وقالت الشرطة إنها ضبطت سترة ناسفة وقنبلتين يدويتين بحوزة الشخص. وقامت فرقة مختصة بإبطال مفعول المتفجرات من السترة الناسفة فيما بعد. ثم تم نقل جثة المهاجم المزعوم إلى المستشفى. من جانبه، قال متحدث باسم دائرة مكافحة الإرهاب إنه لم يتم التعرف على هوية الإرهابيين الذين يقفون وراء الهجوم بعد، مشيرا إلى أن الأمر قيد التحقيق حاليا. وأضاف: "سيتم تعقب الشبكة (الإرهابية) قريبا".

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