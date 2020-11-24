روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية بكورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الثلاثاء تسجيل 491 حالة وفاة و 24326 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع قناة "آر تي العربية" عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن هذه هي أكبر حصيلة يومية للوفيات يتم تسجيلها في البلاد.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى مليونين و138828 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى37031 حالة.

وتعافى 23226 من الإصابة خلال اليوم الماضي ليبلغ إجمالي المتعافين مليونا و634671 شخصا، مع بقاء 467126 حالة نشطة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، تأتي روسيا في المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا.