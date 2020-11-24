الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف إطلاق النار في أفغانستان ويحذر من إقامة إمارة إسلامية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إلى وقف إطلاق النار فورا في أفغانستان وقال إن أي تحرك لإقامة إمارة إسلامية سيؤثر على الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد.
وقال جوزيب بوريل ممثل الاتحاد الأوروبي في مؤتمر بجنيف لجمع الأموال لأفغانستان "يجب ألا يكون وقف إطلاق النار نتيجة للعملية (عملية السلام)، بل يجب أن يواكب العملية من اليوم... أي محاولة لإقامة إمارة إسلامية مجددا سيكون لها تأثير على مشاركتنا السياسية والمالية".
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