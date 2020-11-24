الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إنه سيزور البحرين "قريبا" بناء على دعوة ولي العهد الأمير سلمان آل خليفة. السابق

التالي

كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يقول إنه سيزور البحرين "قريبا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.