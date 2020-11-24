ترامب يوافق على بدء عملية نقل السلطة الى الإدارة الأمريكية الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عدم معارضته منح فريق الرئيس المنتخب جو بايدن التمويل الفدرالي اللازم للبدء بعملية نقل السلطة الى الإدارة الأمريكية الجديدة والمقرر ان تستلم زمام الحكم في شهر يناير 2021م.



وقال ترامب في تغريدة نشرها ،مساء الاثنين ، في (تويتر) "سنقاتل وأعتقد أننا سننتصر ومع ذلك ومن أجل مصلحة بلدي، أوصي بأن تقوم إميلي وفريقها بما يجب القيام به فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، وقد طلبت من فريقي أن يفعل الشيء ذاته، وأود أن أشكر إميلي مورفي في وكالة الخدمات العامة على تفانيها الثابت وولائها لبلدنا".

وجاءت تغريدة ترامب بعد إقرار مديرة وكالة الخدمات العامة إميلي ميرفي خطّياً بفوز بايدن، بعد أسبوعين من العناد ورفض توفير الدعم لفريق الرئيس الجديد، فيما سارع فريق بايدن إلى الترحيب بهذه الخطوة التي أتت بعد طول تأخير..معتبراً إيّاها ضرورية لحصول انتقال سلس وسلمي للسلطة.

وبإقرار وكالة الخدمات العامة بفوز بايدن في الانتخابات سيتمكن الرئيس المنتخب وفريقه من الحصول على الدعم الفدرالي الكامل للاستعداد لتسلّم مفاتيح البيت الأبيض في 20 يناير ويشتمل هذا الدعم على أموال حكومية ومساحات مكتبية والقدرة على مقابلة مسؤولين فيدراليين.

وقال المدير التنفيذي لفريق انتقال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن "أن قرار إدارة الخدمات العامة إجراء إداري حاسم لبدء عملية الانتقال رسميا وخطوة ضرورية لبدء معالجة التحديات، ونرحب بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يؤمن انتقالا سلسا للسلطة".