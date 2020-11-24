شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اكثر من 59 مليون إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بلغت إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم، 59 مليونا و 527 ألف حالة ،وعدد المتعافين تجاوز 4 مليون و 945 الف شخص، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و 402 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وبولندا وإيران. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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