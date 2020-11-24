رئيس البرلمان العربي يُدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة.



وقال العسومي في بيان له إن استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية يُعد عملاً إرهابياً جباناً، ضمن مخطط لاستهدف المنشآت الحيوية والاقتصادية، والتأثير على إمدادات الطاقة وأسعار النفط في السوق العالمي، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين الذين يقفون خلفها سواءً كانوا أفرادًا أو جماعات أو دولاً.

وعبّر رئيس البرلمان العربي عن ثقته في قدرة المملكة على حماية منشآتها الحيوية والاقتصادية وتصديها بحزم للجماعات الإرهابية، مؤكداً تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.