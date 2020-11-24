الجامعة العربية تدين الاعتداء الإرهابي على محطة بترولية بجدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دانت جامعة الدول العربية استهداف "ميليشيات الحوثي" محطة بترولية شمالي مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.



واعتبر الامين العام للجامعة احمد ابوالغيط في بيان له هذا العمل "ارهابيا ومدانا ومرفوضا بكل المقاييس وان استمرار مثل تلك العمليات الارهابية من جانب تلك الميليشيات يعد أمرا مستهجنا خاصة في ضوء المساعي السياسية التي يحاول المجتمع الدولي بمختلف أطرافه الفاعلة القيام بها من أجل انهاء الأزمة اليمنية على أسس تسمح باستعادة الاستقرار والسلام سواء داخل اليمن أو بين اليمن وجيرانه".

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