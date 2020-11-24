فريق بايدن يرحب بقرار ترامب الانتقال السلس للسلطة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحّب فريق الرئيس الأمريكي المنتخب الديمقراطي جو بايدن بقرار الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب السماح لإدارته، بعد طول تأخير، بالحصول على التمويل الفدرالي اللازم للبدء بعملية نقل السلطة إلى الإدارة الديموقراطية المقبلة، معتبراً هذه الخطوة ضرورية لحصول "انتقال سلس وسلمي للسلطة".



وقال يوهانس أبراهام المسؤول في فريق بايدن في بيان إنّ "مديرة وكالة الخدمات العامة أكّدت أنّ الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس هما الفائزان الواضحان في الانتخابات، ممّا يوفّر للإدارة المقبلة الموارد والدعم اللازمين لحصول انتقال سلس وسلمي للسلطة".

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