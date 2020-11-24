شكرا لقرائتكم بعد مخالطة مصاب.. ملك إسبانيا في الحجر الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مصدر بالقصر الملكي الإسباني، أن الملك فيليب السادس بدأ، الاثنين، الخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام بعد مخالطة شخص تأكدت لاحقاً إصابته بفيروس كورونا.

وقال المصدر إن الملك فيليب السادس ألغى مشاركاته في الفعاليات العامة خلال فترة الحجر، وذلك عقب ثبوت إصابة الشخص الاثنين، بعد يوم من اختلاطهما.

كما أضاف أن الملكة لتيثيا وابنتيهما سيواصلن أنشطتهن الملكية.

يذكر أن الملك فيليب السادس كان رأس اجتماعاً علمياً في مدريد في وقت سابق الاثنين.

وسجلت إسبانيا أكثر من 1.58 مليون إصابة بمرض كوفيد-19، وهي ثاني أكبر حصيلة في غرب أوروبا بعد فرنسا، فضلاً عن 43131 حالة وفاة.