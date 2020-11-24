شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطرد سفينة حربية أمريكية من مياهها الإقليمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طردت سفينة حربية روسية، مدمرة أمريكية من مياه روسيا الإقليمية. وقالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن سفينة حربية روسية ضبطت مدمرة أمريكية، تعمل بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية الروسية قرب بحر اليابان، ولاحقتها حتى ابتعدت.

وأضافت الوزارة في بيان، أن السفينة الأمريكية عادت للمياه المحايدة، بعد أن حذرتها المدمرة الروسية أميرال فينوجرادوف.

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