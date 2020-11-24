شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 491 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت روسيا 491 حالة وفاة مرتبطة بفيروس «كورونا»، الثلاثاء، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 37031 حالة.

وسجلت السلطات كذلك 24326 حالة إصابة بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية منها 5838 حالة في العاصمة موسكو ليصل إجمالي الإصابات بـ«كوفيد- 19» في البلاد إلى مليونين و138828 حالة.

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