شكرا لقرائتكم خبر عن مونريال: أنا وسيلفا نساعد الشباب ولا مكان للمستحيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

فاز ريال سوسييداد بـ7 مباريات من أصل 10 حتى الآن في الليجا وكشف مدافع أرسنال السابق الإسباني ناتشو مونريال عن كواليس الصدارة حتى الآن وقال:«أنا ودافيد سيلفا في الـ35 من العمر، لكننا نستمتع باللعب في سوسييداد، قرأت في الصحيفة أن سيلفا ( نجم مانشستر سيتي السابق ) سيأتي للعب معي وصدمت، لكن سعدت وسعد هو كثيراً، سمعت في أروقة سوسييداد أن النادي سيجلب نجماً كبيراً، لكن لم يخطر ببالي أنه سيكون دافيد، اتصلت ورحبت به وقراره رفض عرض لاتسيو واللحاق بسوسييداد يحكي الكثير عن طموح النادي».

سرعة وصدمة انتقال سيلفا للنادي تشابه سرعة وصدمة انتقال مونريال من ملقة إلى أرسنال في 2013 ويعلق: «حدث كل شيء في يوم واحد، أرسنال كان يعاني إصابات في خط دفاعه، ويتهدد لأول مرة بالغياب عن دوري أبطال أوروبا. استيقظت صباحاً لأجد مكالمة فائتة من سانتي كازورلا، تحدثت إليه وقال لي تعال انضم إلينا وفي تلك الأمسية أصبحت لاعباً في أرسنال»، وأضاف ممازحاً:«لا أعرف إن كان كازورلا حصل على عمولة من إقناعي أو لا، قالت له الإدارة تكلم مع ناتشو واعرف رأيه، أرسنال رحب بي وفينجر ضمني لعائلة النادي وأمضيت 7 سنوات رائعة في البرمييرليج، أحياناً أتحدث لزملائي في سوسييداد بالإنجليزية قبل أن أقول لنفسي ماذا أفعل ؟».

سوسييداد سيكون في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في حال واصل عروضه القوية، وضمن مكاناً بين الأربعة الكبار نهاية الموسم، لكن هل سيتمتع بما يكفي من الشجاعة للفوز بلقب الليجا لأول مرة منذ 1982 ؟ يجيب مونريال: «حسناً، من يدري ؟ منطقياً ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد يحصدون اللقب، لكنني شاهدت ليستر سيتي يفوز بلقب انجلترا في الجولة الـ30 عندما كان الجميع يراهن على تراجعه، سوسييداد لا يفكر بالمدى البعيد، نحاول الفوز بمباراة بعد أخرى لكن الأهم إننا لا نشعر بأننا أقل من الكبار».

وعن الضغوط التي يواجهها فريق سوسييداد الشاب أجاب مونريال: «أحاول نقل تجربتي اليهم، أنا أيضاً عانيت في بدايتي مع أوساسونا، لأنني كنت ألعب أمام 200 متفرج في فريق الناشئين ثم مع الفريق الأول أمام 15 ألف متفرج، شعرت بضغط كبير لكن كلاعب يتعلم كيف يحمي نفسه بدرع خيالية، وجود المخضرمين في الفريق مهم جداً وأتمنى أن نصل للجولة الـ25 أو الـ30 ونحن نكافح في الصدارة، سيكون ذلك رائعاً».