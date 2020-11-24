شكرا لقرائتكم خبر عن «تحقيق أمنية» تحتفل بـ«عقد من النجاح».. وإسعاد 4600 طفل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”

تحتفل مؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية بـ «عقد من النجاح» في الذكرى العاشرة على انطلاقة رحلتها في العطاء الإنساني في نوفمبر عام 2010، وشهدت تحقيق أمنيات آلاف الاطفال داخل الدولة وخارجها، جنباً إلى جنب مع مجموعة كبيرة من الشراكات الاستراتيجية واتفاقيات التعاون التي تنسجم مع رؤيتها واستراتيجيتها الإنسانية النبيلة.

وقالت قرينة سموّ الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، الرئيسة الفخرية للمؤسسة «نجحت المؤسسة، منذ انطلاقها عام 2010، بتحقيق أمنيات أكثر من 4600 طفل وطفلة بين 3 و18 عاماً، من المُصابين بأمراض خطرة، داخل الدولة وخارجها، ينتمون إلى 51 جنسية.

وأضافت «نفتخر بأن تكون «تحقيق أمنية» أكبر مؤسسة معنية بتحقيق أمنيات الاطفال في الوطن العربي، وتتّبع في استراتيجيتها نهج أبونا زايد رحمه الله، عرفاناً بدوره في تأسيس مسيرة العطاء الإنساني الخيّر في دولة الإمارات، وإبقاءً لاسم الوالد المؤسس وبصمته الكريمة مثالاً يُحتذى محلياً، وإقليمياً وعالمياً. ويُسعدنا أن المؤسسة تمكّنت على مدى السنوات العشر الماضية من تنفيذ استراتيجيتها وأهدافها الإنسانية النبيلة في إسعاد الأطفال مع أسرهم عبر عقد شراكات استراتيجية ناجحة مع كثير من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية».

وعبّرت الشيخة شيخة، عن جزيل الشكر إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة روّاد العمل الإنساني، على دعمهم الكبير ورعايتهم المستمرة لمسيرة الخير والعطاء الإنساني