شكرا لقرائتكم خبر عن روني فضل ريال مدريد على برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف النجم الإنجليزي واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، ولاعب ومدرب ديربي كاونتي المؤقت حالياً، عن العروض التي تلقاها عندما كان لاعباً في اليونايتد وقال:«أعتقد أن الجميع يعرف رغبة مورينيو بشرائي لتشيلسي، كان هناك أيضاً عرض من برشلونة وريال مدريد، ثم مانشستر سيتي دخل على الخط، لكنني ما كنت لأنتقل إليه أبداً إخلاصاً لليونايتد، فكرت فعلاً بالذهاب واللعب في إسبانيا حينها، وكان برشلونة يبدو الوجهة المثالية لي، لكنني كنت أميل أكثر لعرض ريال مدريد.

بعد يومين من التفكير تحدثت للمدير التنفيذي ديفيد جيل ووافقت على تمديد العقد، تجمع المشجعون المعترضون على بيعي أمام المنزل وقلت في نفسي، يا إلهي ماذا أفعل لتهدئة 20 أو 30 مشجعاً ملثماً أمام منزلي في الـ3 فجراً ؟ لم أحبذ فكرة خروجي لهم حينها».

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