موريتانيا تُسجل 39 إصابة جديدة بكورونا

سجلت موريتانيا 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و167 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 169 وفاة.

وفي وقت سابق قال منسق الكوفيد في وزارة الصحة الدكتور سيدي ولد الزحاف، حسبما نقلت الإذاعة الموريتانية، إنه تم تسجيل تعافي 18 حالة جديدة من فيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى

7609 حالة، في حين وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 169 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.