الكويت تدين استهداف الحوثيين لمحطة توزيع المنتجات البترولية بجدة

أدانت الكويت ، بأشد العبارات ، استهداف جماعة الحوثي محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة (جدة) السعودية.



وذكرت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء - "أن استمرار هذه الأعمال الإجرامية الآثمة، والتي تستهدف المدنيين، والبنى التحتية، وإمدادات الطاقة العالمية، والاعتداء على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة والمنطقة، تستوجب تحرك المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن؛ لردع من يخطط ويقف وراءها، صيانة للأمن

والسلم الدوليين".

وأكدت الوزارة وقوف الكويت التام مع السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي، الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية، إدانة واستنكار الأردن الشديدين،

ورفضه لهذا الهجوم الإرهابي واستمرار ميليشيات الحوثيين استهداف المناطق المدنية، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً وخرقاَ فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية.وشدد على وقوف الأردن المطلق

إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، قائلا "إن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها".

وقال مصدر في وزارة الطاقة السعودية، إن انفجارا وقع صباح الاثنين، أدى إلى نشوب حريق في خزان للوقود، داخل محطة توزيع المنتجات البترولية، شمالي جدة، نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف.