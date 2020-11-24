اليوم.. وزير الخارجية العراقي يزور روسيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية فؤاد حسين سيقوم بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو.

قال الصحاف في بيان مقتضب، إن "حسين سيزور موسكو بدعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف".

وأضاف أن "الوفد المرافق سيضم وزراء النفط والتجارة ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي".

وأعلنت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على خمسة إرهابيين من تنظيم (داعش) في محافظة كركوك.

وأوضحت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية

اليوم الثلاثاء - أن مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القبض على 5 إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك مطلوبين وفق أحكام المادة (4) إرهاب؛ لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.



وأضافت أنه تم ضبط وكرين لعصابات داعش في ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك في عملية استخباراتية مشتركة مع قوة من الشرطة الاتحادية وجد

بداخلهما عبوات ناسفة ومواد لوجستية.. مشيرة إلى أنه تم استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

واعتقلت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق أمس الإثنين شخصين أحدهما سوري والثاني تركي بعد تسللهما من الأراضي السورية إلى العراق، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وذكرت المديرية في بيان صحفي: "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 والفوج الأول لواء المشاة 71 وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني وباستخدام الكاميرات الحرارية، ألقت القبض على

شخصين أحدهما سوري والآخر تركي كانا قادمين من الأراضي السورية باتجاه أراضينا عبر منطقة جلبارات التابعة لناحية ربيعة غربي محافظة نينوى".