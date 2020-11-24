مسؤول في شركة أرامكو: العملاء لم يتأثروا بهجوم حوثي على محطة توزيع في جدة

أعلن مسؤول في شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن العملاء لم يتأثروا بهجوم شنه الحوثيون باليمن على محطة لتوزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.

وعن الأضرار التي أحدثها الهجوم، قال المسؤول، إن صهريجا توقف عن العمل، وذلك من بين 13 صهريجا بالمنشأة.

ووصف المسؤول المنشأة بأنها منشأة حيوية توزع أكثر من 120 ألف برميل من المنتجات البترولية يوميا، مضيفا أنه أمكن إخماد الحريق الناجم عن الهجوم في حوالي 40 دقيقة دون إصابة أحد.

وأشار المسؤول إلى أن الصاروخ أصاب صهريج التخزين من أعلى

مما تسبب في "أضرار جسيمة" بسقف الصهريج وأحدث فجوة باتساع نحو مترين. وظهرت علامات سوداء وبعض الأضرار حول حافته العلوية.

وكان الحوثيون قد أعلنوا أمس عن تنفيذ "عملية نوعية" استهدفت منشأة لـ"أرامكو" في جدة، وكثف الحوثيون هجماتهم على المملكة منذ بداية 2019.

وفي سبتمبر 2019، أدت الهجمات على المنشآت النفطية لـ"أرامكو"، إلى خفض إنتاج السعودية إلى النصف بشكل مؤقت، ما تسبب باضطرابات في أسواق النفط العالمية.

وقال مصدر في وزارة الطاقة

السعودية، إن انفجارا وقع صباح الاثنين، أدى إلى نشوب حريق في خزان للوقود، داخل محطة توزيع المنتجات البترولية، شمالي جدة، نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف.

وقع الاعتداء عند الساعة الثالثة والخمسين دقيقة من صباح اليوم الإثنين، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

وأكد المصدر أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخراً في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية.