فنزويلا تسجل 308 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية تسجيل 308 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينها 22 حالة وافدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة -في بيان وفقًا لصحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية اليوم الثلاثاء- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 100 ألف و143 حالة، تعافى منها 94 ألفًا و985 حالة.

وأضافت أن هناك 4285 حالة نشطة في البلاد،

بينما ارتفع عدد الضحايا إلى 873 وفاة بعد تسجيل حالتي وفاة أمس.

وأعلنت وزارة الصحة الفنزويلية يوم الإثنين تسجيل 400 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 35 حالة وافدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة

أن

إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 99 ألفًا و835 حالة، تعافى 95 بالمائة منهم وغادروا المستشفيات.

وأضافت أن هناك 4211 حالة نشطة في البلاد بينما ارتفع عدد الضحايا إلى 871 وفاة بعد تسجيل حالتي وفاة أمس.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.