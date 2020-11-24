طوكيو تسجل 186 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت سلطات العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء تسجيل 186 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن هذه أول مرة تسجل في طوكيو حالات إصابة يومية بالفيروس أقل من 200 حالة منذ يوم الاثنين من الأسبوع الماضي.
وبذلك يبلغ عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في العاصمة 38 ألفا و197.
ويبلغ إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا في اليابان 134 ألفا و554 حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية، كما تبلغ حالات الوفاة بالفيروس 1949 حالة.
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