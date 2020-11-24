العالم على عتبة 60 مليون إصابة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 11:18 صباحاً - في الوقت الذي يسابق فيه العالم الزمن للوصول إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد ، يواصل الفيروس انتشاره رغم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية،التي تم اتخاذها .

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 59 مليونا و514 ألفا و826 إصابة، الثلاثاء.

فيما سجل العالم مليونا و402 ألف و28 وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 41 مليونا و156 ألفا و663 متعافيا.

302 وفاة جديدة في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن البرازيل سجلت 16207 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية و302 حالة وفاة.

وفي المجمل سجلت البلاد ستة ملايين و87608 حالات إصابة بالمرض منذ بدء تفشي الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 169485، وفقا لبيانات الوزارة، في ثالث أكبر تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

349 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية

سجل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أكثر من 300 إصابة بسبب تراكم الإصابات المتفرقة في جميع أنحاء البلاد، مع وجود ضوابط أكثر صرامة لمكافحة الفيروس في عاصمة وضواحيها وسط عودة ظهور الفيروس.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) أن كوريا الجنوبية أضافت 349 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما يشمل 320 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 31,353 إصابة.

وحذرت السلطات الصحية من أن موجة ثالثة من كورونا جارية بسبب الإصابات الجماعية من التجمعات الخاصة والعامة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات أقوى.

22 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن الصين سجلت 22 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 23 نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع 11 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن 20 من الحالات الجديدة كانت إصابات قادمة من الخارج. وجرى رصد حالة عدوى محلية في شنغهاي وأخرى في تيانجين.

تم تتبع حالة شنغهاي مع حالة ثانية أبلغ عنها في وقت سابق في المدينة إلى حاوية من أمريكا الشمالية، قام الرجلان بتنظيفها عند وصولها إلى المطار، وفقا لصحيفة شنغهاي ديلي.

كما أبلغت اللجنة عن ثماني حالات جديدة بدون أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، مقارنة بعشر حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 86464 حالة، في حين ظل عدد الوفيات عند 463.