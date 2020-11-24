شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا فى ألمانيا تسجل 13554 حالة جديدة والان نبدء بالتفاصيل
وكشفت البيانات تسجيل 249 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 14361.
وكان قد قال وزير الصحة الألماني ينس سبان إن ألمانيا قد تبدأ في إعطاء لقاحات كورونا الشهر المقبل.
وقال سبان في مقابلة صحفية "هناك ما يدعو للتفاؤل بأنه ستكون هناك موافقة على لقاح في أوروبا هذا العام، وبعد ذلك يمكننا أن نبدأ على الفور".
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