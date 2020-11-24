فرنسا تحقق في "الصور الصادمة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم فرنسا التحقيق في فض اعتصام للاجئين بعد صور للاشتباكات وصفها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بالصادمة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي إن بلاده ستبدأ تحقيقا في اشتباكات وقعت في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بعد أن فضت الشرطة مخيما جديدا للاجئين في ميدان بلاس دو لا ريبوبليك في باريس وأضاف أن صور الاشتباكات كانت "صادمة".

وجرى تداول صور وتسجيلات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجال شرطة يضربون المتظاهرين أثناء تقدمهم لإخلاء الميدان من خيام المهاجرين التي تقول الشرطة إنها أقيمت دون الحصول على إذن رسمي.

وكتب دارمانان على تويتر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء يقول "بعض صور فض مخيم المهاجرين غير القانوني في بلاس دو لا ريبوبليك صادمة"، وأضاف أنه يسعى للحصول على تقرير كامل عن الواقعة.

وظهر مخيم اللاجئين في بلاس دو لا ريبوبليك بعد أيام من فض مخيم آخر أكبر أقيم بشكل غير قانوني قرب الاستاد الرياضي الفرنسي.

وانضمت فرنسا إلى دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا وبريطانيا في اتخاذ موقف أكثر تشددا إزاء المهاجرين منذ أن أثار اندلاع الحرب في سوريا عام 2011 أزمة مهاجرين في مختلف أرجاء أوروبا.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين قلقون من مسألة المهاجرين الأمر الذي زاد من التأييد للزعيمة اليمينية المتطرفة مارين لوبان المرجح أن تكون المنافسة الرئيسية للرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات الرئاسة المقبلة المقررة عام 2022.