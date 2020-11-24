السعودية: لقاح كورونا سيكون متوفراً للجميع بشكل مجاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن لقاح كورونا سيكون متوفراً لكل المواطنيين والمقيميين في المملكة مجاناً.



وقالت "أننا نطمح أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70% من سكان المملكة بنهاية 2021.

إلى ذلك، تواصل المملكة تسجيل تراجع في عدد الإصابات اليومية بكوفيد 19، فقد أعلنت اليوم تسجيل 231 إصابة جديدة وتسجيل (445) حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (343,816) حالة.

وسجلت الرياض 46 إصابة جديدة، وجدة 18، ومكة المكرمة 18 والدمام 14وينبع 13.

كما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 5796.

هذا وتشدد الوزارة دوماً، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتزام التباعد وغسل اليدين وارتداء الكمامة بشكل دائما خلال الخروج من المنزل وعدم التهاون في ذلك.

كما تذكر بخطوات لاستلام نتيجة الفحص عن كورونا بكل يسر وسهولة وهي: حمّل تطبيق صحتي، احجز موعدا، توجه للموعد واستلم نتيجتك.

وبلغت الحالات النشطة 5877، منها 765 حالة حرجة