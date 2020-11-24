مجلس لمجلس الأمن اليوم حول تيغراي الاثيوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، 24/تشرين الثاني/2020 اجتماعا حول تيغراي الإثيوبية.



عسكريا، أكدت جبهة تيغراي أنها حققت تقدما عسكريا اليوم الثلاثاء في معاركها ضد الجيش الاثيوبي.

وقالت الجبهة: دمرنا لواء عسكريًا مدرعًا للجيش الإثيوبي في تخوم ميكلي عاصمة الإقليم.

تأتي هذه التطورات الميدانية في وقت أعلن مجلس الأمن الدولي، أنه سيعقد اليوم الثلاثاء، بطلب من ثلاث دول هي تونس وجنوب إفريقيا و"سان فنسان وغرينادين" أول اجتماع له حول النزاع الدائر في منطقة تيغراي الانفصالية الإثيوبية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، مساء الاثنين.