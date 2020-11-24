شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 16 شخصاً بانقلاب شاحنة في نيكاراجوا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ماناجوا-أ.ف.ب لقي 16 شخصاً على الأقلّ مصرعهم، وأصيب 25 آخرون بجروح في انقلاب شاحنة لنقل الركاب، كانت تقلّهم في شمال نيكاراجوا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية، الاثنين.

وقال خيرمان فارغاس رئيس بلدية مدينة واسالالا الواقعة على بُعد 245 شمال العاصمة ماناجوا، إنّ الشاحنة التي تستخدم لنقل الركاب بين بلديات منطقة ساحل الكاريبي الشمالي ذي الحكم الذاتي انقلبت من جراء عطل ميكانيكي ما أسفر عن سقوط 16 قتيلاً على الأقلّ، أحدهم رضيع، و25 جريحاً.

وأضاف: أنّ الحادث نجم عن عطل ميكانيكي أدّى إلى انقلاب الشاحنة المتهالكة وسقوطها في أسفل واد في بلدة أوكتي توما.

ووقعت هذه الكارثة في منطقة لم تستفق بعد من الأضرار الجسيمة التي خلّفها إعصاران مدمّران اجتاحاها في غضون 13 يوماً وتسبّبا بمقتل 21 شخصاً وبحصول فيضانات في أنحاء عدة منها.

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