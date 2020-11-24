شكرا لقرائتكم خبر عن القرش في «الفك المفترس» أبرز معروضات «الأوسكار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس-أ.ف.ب

سيكون المجسّم البالغ طوله ثمانية أمتار لسمكة القرش التي روّعت السابحين في فيلم «جوز/الفك المفترس» من أبرز المعروضات في المتحف المنتظر لجوائز الأوسكار في لوس أنجلوس، على ما أفيد، الاثنين.

وبات «القرش بروس» الذي قيل إنه سُمّي تيمناً باسم بروس رامير، محامي المخرج ستيفن سبيلبرغ، معلقاً على علوّ تسعة أمتار من أرضية الطبقة الثالثة من المتحف الذي من المقرر أن يفتح أبوابه في 30 إبريل/نيسان2021. وهذا المجسّم المصنوع من الألياف الزجاجية هو آخر نسخة أعدّت للوحش البحري لتصوير الفيلم الشهير العائد إلى عام 1975، ويتجاوز عرض فكّيه متراً ونصف متر. وقد تم إدخاله المتحف من النافذة باستخدام رافعة بعدما تعذّر تمريره عبر أبواب المصعد.

وقال رئيس المتحف بيل كرامر إنها «نهاية رحلة طويلة لبروس منذ الاستحواذ عليه عام 2016». وأضاف: «يسعدنا أن نرحب به في منزله الجديد».

ويُعتبر «بروس» الذي يزن أكثر من نصف طن أبرز المعروضات إلى الآن في مجموعة متحف جوائز الأوسكار، على أن تشمل المجموعة أيضاً، على سبيل المثال لا الحصر، حذاء جودي غارلاند الأحمر الشهير في «ذا ويزرد أوف أوز» ورداء دراكولا الذي ارتدته بيلا لوغوسي في الفيلم العائد إلى عام 1931.

واستلزمت ترجمة فكرة هذا المتحف المخصص للفن السابع نحو قرن. وكان من المفترض أن يكون عام 2017 موعد افتتاح المبنى الذي صممه المهندس المعماري الإيطالي رينزو بيانو، لكنه تأخر أكثر من مرة.