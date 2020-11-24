شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب لجان التصويت أمام الناخبين بجولة الإعادة لانتخابات النواب بالبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت اللجان الفرعية أبوابها أمام الناخبين فى موعدها المحدد التاسعة صباحا، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني، بجولة الإعادة للمرحلة الأولي بانتخابات مجلس النواب، عن دائرة البدرشين والعياط .

ويتنافس 4 مرشحين في جولة الإعادة وهم، عماد عبد التواب الدرجلي، وحازم جودة مرشحي حزب مستقبل وطن، وعبد المعز الحفني وعماد الدين احمد.

وتجرى الإعادة يومى 23 و24 نوفمبر على عدد من المقاعد الفردية فى 13 محافظة، هى: الجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتجرى الإعادة فى كل الدوائر بتلك المحافظات عدا الجيزة والإسكندرية والفيوم، التى حُسمت بعض دوائرها من الجولة الأولى.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورى، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.