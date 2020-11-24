أمام منزله.. إطلاق الرصاص على عضو مجلس نواب بالفيوم- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:
أطلق مجهولون الرصاص صباح اليوم الثلاثاء، على عضو مجلس نواب بالفيوم "مرشح عن حزب حماة الوطن"، أثناء تواجده أمام منزله بمنطقة كوم أوشيم.
وتلقى اللواء صبرى البسيوني مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى خاص، باستقبال أحمد مصطفى عبد الواحد 55 عامًا عضو مجلس نواب ومرشح حالي عن دائرة طامية وسنورس.
وأكد المجني عليه، أنه أثناء خروجه من منزله صباح اليوم لمتابعة الانتخابات صحبة ابن شقيقه، جرى إطلاق النيران عليه.
انتقل فريق من البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، لفحص موقع الحادث وكشف ملابساته.
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