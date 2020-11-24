جونز هوبكنز: إصابات كورونا عالميًا تلامس 59.2 مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ):

اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 59.2 مليون حتى صباح الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 59 مليونا و 169 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 37.896مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و396 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.