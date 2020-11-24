بالأسماء مصرع شخصين في حادث مروري بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد -محمد الباريسي:
لقي شخصين مصرعهما، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث مروري بطريق "الخارجة- بلاط" في الوادي الجديد.
تلقى مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بوصول جثتين إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام.
تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الخارجة- بلاط"، أسفر عن مصرع كل من توفيق عبدالمنعم توفيق، 25 عامًا، عبدالرحيم محمد عثمان، 49 عامًا.
جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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