ألمانيا تسجل 13554 إصابة جديدة بكورونا

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أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الثلاثاء استمرار تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي سجلتها مكاتب الصحة في ألمانيا بعض الشيء مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأوضح المعهد اليوم أنه تم تسجيل 13554 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقارنة بـ 14419 حالة إصابة جديدة يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح المعهد اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بلغ حتى الآن 942687 حالة. وزاد عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 14361 حالة، بزيادة 249 وفاة عن أمس الاثنين.

ووفقا لتقديرات المعهد، تعافى حتى الآن من الإصابة بالفيروس في ألمانيا نحو 636700 شخص.

وبلغ عدد إعادة إنتاج (استنساخ) الإصابة بالفيروس في ألمانيا أمس الاثنين 97ر0، فيما كان يبلغ أول أمس الأحد 3ر1، ويعني ذلك أن كل مصاب يمكنه نقل العدوى لشخص آخر تقريبا، بحسب تقرير الوضع الخاص بالمعهد.