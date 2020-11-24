إصابات كورونا حول العالم تقترب من 59.2 مليون حالة

سيف اليزيد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 2ر59 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 59 مليونا و 169 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 896ر37 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و396 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.