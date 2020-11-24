الهند تسجل 37 ألفاً و 975 حالة إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 37 ألفا و 975 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 9 ملايين و177 ألفا و840 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسحيل 480 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 134 ألفا و 218 حالة.

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