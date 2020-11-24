المكسيك تسجل 250 وفاة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 7483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و250 حالة وفاة، ليصل العدد الرسمي للإصابات في المكسيك إلى مليون و49358 حالة والوفيات إلى 101926.

ويقول مسؤولو الصحة إن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الحالات المعلنة.

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