مغربية في لجنة تحكيم ملتقى القاهرة السينمائي

تشارك المنتجة المغربية، لمياء الشرايبي، في لجنة تحكيم ملتقى القاهرة السينمائي، المنظم على هامش مهرجان القاهرة، المنعقذ في الفترة ما بين 4 و7 دجنبر المقبل.

وتحضر لمياء الشرايبي ضمن لجنة تحكيم الملتقى، وإلى جانبها كل من المخرج، والكاتب المصري أبو بكر شوقي، والمنتجة، والممثلة الأردنية صبا مبارك .

ويمثل مشروع فليم وثائقي للمخرج المهدي اليوبي، يحمل عنوان “حلق مثل الطير”، المغرب في المنافسة إلى جانب 14 مشروعا من مختلف الدول، اختيرت من بين أزيد من 100 مشروع قدمت للمهرجان.

ويعتبر ملتقى القاهرة السينمائي منصة للانتاج المشترك، ويجمع المنتجين الدوليين مع الممولين، والموزعين، ومؤسسات التمويل والمبيعات، والقنوات التلفزية، لإقامة تعاون دولي، وشراكات مع أفلام من أنحاء العالم العربي.