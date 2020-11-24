شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 300 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أكثر من 300 إصابة اليوم الثلاثاء بسبب تراكم الإصابات المتفرقة في جميع أنحاء البلاد، مع وجود ضوابط أكثر صرامة لمكافحة الفيروس في عاصمة وضواحيها وسط عودة ظهور الفيروس.

وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) اليوم أن كوريا الجنوبية أضافت 349 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما يشمل 320 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 31,353 إصابة.

وحذرت السلطات الصحية من أن موجة ثالثة من كورونا جارية بسبب الإصابات الجماعية من التجمعات الخاصة والعامة ، ودعت إلى اتخاذ إجراءات أقوى .