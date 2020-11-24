- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر على طريق تضييق الخناق على الحريات .. سلطات أردوغان تحجب 272 موقعاً إلكترونياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
حجبت السلطات التركية، 272 موقعًا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت في شهر ،وزعمت أنها تبث من الخارج،ومن بينها مواقع كردية.
جاء ذلك وفق بيان صدر، عن ولاية ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك" التركية المعارضة.
وتخضع شبكة الإنترنت لرقابة صارمة في تركيا، وتحجب السلطات مئات المواقع سنويا.
ومن بين أشهر المواقع التي تعرضت للحجب فترة طويلة موقع موسوعة “ويكبيديا” الذي رفع عنه الحظر بموجب حكم قضائي بعد أن أزال الموقع صفحات اعترضت عليها الحكومة التركية.
ويهاجم أردوغان بصورة متكررة شبكات التواصل الاجتماعي والتي باتت من المنافذ القليلة التي مازالت تجرؤ فيها الأصوات وبأسماء مستعارة على التعبير عن موقفها في تركيا.
وتراقب السلطات التركية "تويتر" و"فيسبوك" عن كثب، وتستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة على أساس "إهانة رئيس الدولة" أو "الدعاية الإرهابية" فقط إلى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.
وتشعر العديد من المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي ،في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
وفي يوليو/تموز الماضي، مرر البرلمان التركي، مشروع قانون خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، وبموجبه تضع الحكومة التركية بزعامة أردوغان، تلك المواقع تحت تحكمها، حيث تصبح عرضة للحجب حال لم تمتثل لإزالة محتوى معين.
ويثير هذا القانون قلق العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ومنظمات غير حكومية تتهم أردوغان بالسعي إلى السيطرة على هذه الشبكات.
كانت هذه تفاصيل خبر على طريق تضييق الخناق على الحريات .. سلطات أردوغان تحجب 272 موقعاً إلكترونياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.