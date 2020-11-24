أزمات تركيا.. تقرير يكشف خسائر أنقرة الاقتصادية بسبب السياسات الفاشلة

أزمات اقتصادية عديدة وديون متراكمة أصبحت تضرب تركيا، بسبب السياسات الخاطئة التي يسير عليها نظام أردوغان، والتي أدت إلي تراكم الأزمات في تركيا ومناطقها المختلفة، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم لأرقام غير مسبوقة، فضلًا عن ارتفاع أسعار المحروقات، والمواد الغذائية الرئيسية، وغيرها.

وكشف تقرير بالفيديو، أن تركيا تشهد أزمات كبيرة في الاقتصاد بسبب تدخلات أردوغان المستمرة فى شئون المنطقة، ودعمه بشكل كبير للإرهاب فى ليبيا وسوريا وعدد من الدول، الأمر الذى أثر بشكل كبير على أوضاع تركيا الداخلية وهو ما تسبب فى غضب عارم من سياسات اردوغان الفاشلة.

وأضاف التقرير، أن عددا من المؤسسات ووكالات التصنيف الدولية انتقدت بشكل كبير البرنامج الاقتصادي للحكومة التركية، وتزايد الديون في بلادهم واصفين ذلك انه بمثابة استدعاء لخطط قديمة فشلت الحكومة في تنفيذها، فضلاً عن استمرار عجزها عن تحقيق تقدم في الاقتصاد التركي خلال الفترة المقبلة.