بلغ 58.72 مليون.. شاهد اخر احصائيات إصابات كورونا حول العالم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عواصم

أظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن ما يربو على 58.72 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى مليون و391 ألفا و367 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكثر إصابة:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات والإصابات المؤكدة:

الولايات المتحدة 256722 12236146

الهند 133738 9139865

البرازيل 168989 6052786

فرنسا 48732 2140208

روسيا 36540 2114502

إسبانيا 42618 ‭‭1556730‬‬

المملكة المتحدة 55024 1512045

إيطاليا 49823 1408868

الأرجنتين 37002 1370366

كولومبيا 35287 1248417

فيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

20- العراق 11996 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬537457

29- السعودية 5796 355498

32- المغرب 5256 320962

39- الأردن 2236 183429

41- الإمارات 554 160055

44- الكويت 868 140393