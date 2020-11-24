شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز هجمات الإرهابية على مقرات الشرطة أهمها قسم كرداسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك جماعة الإخوان الإرهابية تاريخا حافلا من العنف والإرهاب وقتل الأبرياء، فالإخوان أصحاب نظرية الحكم أو القتل، ومارست الجماعة كل أنواع العنف ضد المواطنين الأبرياء، والآن تواصل هذه الجماعة دعوات التحريض وذلك من خلال التشكيك ونشر الشائعات والأكاذيب والأخبار والفيديوهات المفبركة للوصول لأهدافها الخبيثة.

ويشهد سجل جماعة الإخوان الإرهابية الاعتداء على العديد من مقرات الشرطة، وقتل وإصابة العديد، خاصة وأن تاريخ الإخوان حافل بالدماء، ولا تعرف سوى الدمار والخراب.

و"الخليج 365" تستعرض أبرز الاعتداءات التى شنتها الجماعة الإرهابية على مقرات الشرطة...

- حرق قسم طامية

فى محافظة الفيوم اقتحم العناصر الإرهابية مبنى الديوان العام للمحافظة، وأشعلوا فيه النيران وحولوه إلى حطام، وأضرموا النيران فى قسم شرطة طامية، وسرقوا أسلحته وتعدوا على الضباط وقتلوا أمين شرطة ومثلوا بجثته، كما اقتحموا وأحرقوا مبنى قسم شرطة يوسف الصديق وسرقوا أسلحته، وتعدوا على الضباط والأفراد.

- مذبحة كرادسة

فى منتصف أغسطس عام 2013 عقب فض اعتصامى جماعة الإخوان بميدانى رابعة العدوية والنهضة، اقتحم عناصر الجماعة مركز شرطة كرداسة، ما أسفر عن قتل مأمور القسم ونائبه ونحو 12 ضابطا وفرد شرطة وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

- اغتيال العقيد محمد مبروك

فى 18 نوفمبر 2013 وبعد خروج العقيد محمد مبروك ضباط الأمن الوطنى من منزله فى مدينة نصر استهدفته جماعة الإخوان فى عملية إرهابية خسيسة، نفذها 7 أشخاص ملثمين، فتحوا النيران على الشهيد وكانوا يستقلون سيارتين ملاكى بدون لوحات معدنية، ومن على بعد 5 أمتار أمطروا جسد الشهيد برصاصات الغدر ما أدى إلى استشهاده على الفور.

- محاولة اغتيال وزير الداخلية

وفى 5 سبتمبر عام 2013 نجا وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم من محاولة اغتيال، إثر انفجار سيارة مفخخة قرب موكبه فى مدينة نصر، أثناء انتقاله إلى مقر عمله بوزارة الداخلية بوسط القاهرة، وخطط للهجوم الإرهابي هشام عشماوى.

- تفجير مركز تدريب الشرطة بالغربية

لم تقتصر أعمال التخريب التى قامت بها الجماعة الإرهابية وعناصرها على المصالح الحكومية، وامتدت أعمالهم الإجرامية إلى تفجير مركز تدريب الشرطة بمدينة طنطا بدراجة نارية مفخخة، وراح ضحية العمل الإرهابى 2 من شهداء الشرطة وإصابة العشرات.

كما أضرمت جماعة الاخوان الإرهابية النيران في أكثر من 10 سيارات شرطة، وقاموا باقتحام وبمحاولة اقتحام 7 مراكز شرطة، منها ما تم اقتحامه بالفعل مثل مركز الغنايم، ونقطة الخزان، ونقطة شرطة بنى محمديات، ونجع سبع، ونقطة شرطة البربا بمركز صدفا، ومنها ما تصدت له الأهالى بالتعاون مع أجهزة الشرطة، وتم منع اقتحامها مثل مركز شرطة أبنوب، بينما تم إطلاق النيران على عدد من المقار الشرطية بالأسلحة الثقيلة، مثل مركز شرطة ساحل سليم وسرقة أحراز المخدرات منه.

- إلقاء قنابل على الشرطة بالقليوبية

شهدت منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية أثناء تنظيم عناصر الإخوان مسيرة إلقاء قنابل المولوتوف على 4 سيارات للنجدة والرصاص من أسلحة آلية وخرطوش، فأصيب أمين شرطة و5 مواطنين بطلقات نارية فى أنحاء جسدهم وضبطت أجهزة الأمن 19 شخصا منهم.

- حريق مطافئ العريش

وفى مدينة العريش بشمال سيناء كان حريق مطافئ مينة العريش الرئيسى وهو مق شرطة الحماية المدنية) من اهم الجراشم التى ارتكبها الأخوان فى شمال سيناء، وشهد المقر الواقع فى منطقة كرم ابونجيلة وسط مدينة العريش، اشعال النار فيه، واحراق كل مكوناته، ولايزال المبنى حتى اليوم بحالته التى احرق عليها كشاهد عيان باقى على الجريمة، فيما تم تدشين مبنى جديد متكامل فى منطقة الزهور غرب العريش خاص بالمطافئ وهو الأخر تعرض لاحقا لعميات ارهابية استهدفت تدميره أعقبه إغلاق المكان.