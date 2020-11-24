شكرا لقرائتكم خبر عن 30 نوفمبر موعد إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن من "الوطنية للانتخابات"، والذى يتضمن أن يتم الفصل فى التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية أو جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وأجريت انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل بالنسبة للمرحلة الأولى يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

وبعدما فاز 32 مرشحا من الجولة الأولى، يتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.

يُذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب الفعليين حتى الآن 357 نائبا، بواقع 284 عن القوائم بالقطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية، و73 نائبا حسموا السباق على المقاعد الفردية بالجولة الأولى من المرحلتين الأولى والثانية، بينما يخوض الإعادة حاليا 220 على 110 مقاعد، ومن المنتظر أن يتنافس 202 على 101 مقعد فى ثانى جولات المرحلة الثانية مطلع ديسمبر المقبل.