"هربت إلى حبيبها برفقة صاحبتها".. كشف غموض غياب فتاتين بشبين القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض غياب فتاتين في قرية كفر طحا مركز شبين القناطر، والتي أثارت رواد التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، حيث تبين أن إحدى الفتيات قررت الهروب إلى حبيبها في محافظة الدقهلية، واصطحبت الأخرى معها.

وتمكنت أجهزة الأمن بالمحافظة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية، من استعادتهما وتسليمهما لأسرتهما، والتعهد بحسن رعايتهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بتسليم الفتاتين لأسرتيهما وكف البحث عنهما.

وكان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بورود بلاغ بغياب "أ. ح. م" 17 عامًا، عاملة بمصنع ملابس، دائرة المركز، ومقيمه كفر طحا، و"إ. ح. م" 17 عامًا، عاملة بذات المصنع، ومقيمة ذات الناحية، حيث خرجن من منزلهما بتاريخ 19 نوفمبر الجاري متجهتان للمصنع محل عملهن ولم تعودا مرة أخرى، ولم يشتبه في غيابهما جنائيًا وتبين من الفحص المبدئي خروج الفتاتين للتنزه.

تشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حاد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، والعميد خالد محمدي رئيس مباحث القليوبية، وبالفحص وجمع المعلومات عن الواقعة، تبين وجود علاقة عاطفية بين الأولى وشاب يدعى "خ. ر. م" 20 عامًا، فلاح، ومقيم مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، وسابقة تقدمه لخطبتها ورفضه من قبل أهلها وفي الآونة الأخيرة تقدم آخر لخطبتها ولاقى قبول أسرتها، ما دفعها لترك المنزل لرفضها الأمر واصطحاب صديقتها الثانية، والتوجه لسالف الذكر والإقامة لديه والعمل رفقته بمزرعة تربية الماشية التي يعمل بها والكائنة بناحية سكنه.

بالتنسيق وأمن الدقهلية، جرى استهداف مكان تواجد المتغيبتان، واصطحابهما والمذكور لديوان المركز وبسؤالهما رددتا مضمون ما أسفر عنه الفحص.